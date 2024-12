Ember Márk megmutatta: így készültek Marics Petivel a Demjén-filmre

A színész és a fiatal énekes nem csak együtt játszanak a Hogyan tudnék élni nélküled? című moziban, de közben jó barátok is lettek. Ember Márk TikTok-oldalán most egy rövid videót is megosztott, amiből kiderül, hogyan készültek a filmre, és melyik Marics Peti kedvenc mondata.