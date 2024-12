A műsor legnagyobb megrázkódtatása bizonyosan Szabó Zsófit érte. A párja, Andrei Mangra ugyanis egyik pillanatról a másikra eltűnt, és senki nem tudta, mi van vele. Később egyre aggasztóbb hírek kezdtek szállingózni: Andrei Mangrát megverték... Andrei Mangra illegális ügyletekbe keveredett... Később a táncos tisztázta magát, de a Dancing With the Starsba már nem tért vissza. Suti András az utolsó pillanatban ugrott be a helyére, és végül maradt is Szabó Zsófi oldalán, akit a döntőig kísért.

Szabó Zsófiék csodás táncot mutattak be

Az előzetes videóban látható volt, hogy Mangra egy gratuláló felvételt küldött Zsófinak, és elmondta, hogy nagyon szorít neki. A csinos műsorvezetőt azonban nem olyan fából faragták, hogy megrémüljön és feladja, küzdött, harcolt, ebben pedig Suti András támogatta. Elmondták, hogy az egymás iránti bizalom napról napra egyre erősödött.

Gyarapodtak az érzéseink egymás iránt

- árulták el, majd kifejtették, hogy mostanra egymás legfőbb bizalmasai lettek, hihetetlenül megbíznak egymásban, és nagyon komoly barátságot éreznek egymás iránt.