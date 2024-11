Törőcsik Franciskából kitört a vadlány a Dancing with the Stars színpadán - videó

A népszerű színésznő, Törőcsik Franciska folyamatosan remekel a TV2 sikerműsorában, a Dancing with the Stars-ban, éppen ezért gondolják sokan, hogy nagy esélye van megnyerni az egészet a táncpartnerével, Baranya Dáviddal – főleg a negyedik élő adásban nyújtott produkciójuk alapján, amivel mindenkit megleptek.

Törőcsik Franciska / Fotó: Szabolcs László

Törőcsik Franciska elővette a vad, tinédzser énjét a Dancing with the Stars színpadán, így nem csupán egy újabb, eddig szinte teljesen ismeretlen oldalát tudta megmutatni a közönségnek, de még le is döbbentett mindenkit az energiájával és azzal az "őrülettel", amit a stúdióba varázsoltak Baranyi Dáviddal.

Itt lehet megtekinteni Törőcsik Franciska és Baranya Dávid táncát, amiért végül 25 pontot kaptak a zsűritől: