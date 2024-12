„Az egyik legszebb női lakos” – Törőcsik Franciskáról téli, fürdőruhás kép került ki az internetre

Pörgős éve volt Törőcsik Franciska színésznőnek. Játszott a Hazatalálsz című sorozat 2. évadában, táncolt a Dancing With The Stars-ban és látható a mozikban most futó Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés filmben. Nem csoda, ha év végén piheni ki az egész éves fáradalmakat. Az viszont szokatlannak tűnhet, hogy valaki decemberben utazik Hajdúszoboszlóra fürdőzni. Franciska viszont így tett – derül ki az Instagram-oldalán frissen közzétett képekből. Igaz, a téli, fürdőruhás kép mellett hasonlóan meglepő a felirat: „Női lakossági 80”. A magyarázathoz lapozni kell a színésznő fotói között, az egyik képen pedig ott a válasz: ez a felirat virított Franciska öltözői szekrényének kulcstartóján.

Télen ment szabadtéri fürdőbe Törőcsik Franciska (Fotó: Markovics Gábor

„Az egyik legszebb női lakos”

– bókolt stílusosan kedvencének Törőcsik Franciska egyik rajongója.