A szívzűrök közepette egy megrendítő hír is érkezett

Sajnos úgy tűnik, nem telhet el a hét szomorúság és halálhír nélkül. Így volt ez most is, ugyanis a héten jelentették be, hogy egy népszerű műsorvezető influenza következtében elhunyt. A szívszorító hírről a család is megszólalt, itt olvashatod a megrendítő sorokat.