Most közölték a megdöbbentő hírt: belehalt az influenzába a népszerű műsorvezető

56 éves korában hirtelen meghalt influenza következtében a BBC egyik sztárja. Kerry Wilson január 3-án halt meg, miután kómába helyezték, és sajnos soha nem gyógyult meg. Ő volt a Bob Says Opportunity Knocks első győztese 1987-ben, majd feltűnt a The Jonathan Ross Big Talent Show-ban, valamint a Talking Telephone Numbers-ban.

Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

A műsorvezető feltűnt a Who Do You Do? és Summertime Special műsorokban is. A trenthami Kerry belemerült a színészetbe, amikor Cheryl Colclough szerepét alakította a BBC Radio Stoke első szappanoperájában. Az összetört szívű anyja Kerryt a "legjobb barátjának" nevezte.

"Nagyon hirtelen volt. Soha életében nem volt kórházban; nincs komolyabb egészségügyi probléma, vagy ilyesmi." Linda hozzátette a StokeonTrentLive-nek: "De aztán jött ez az új influenza. Pusztító volt. Azt mondta nekem, folyik az orra, kértem, hívja fel a háziorvosát. Mivel hétvégén se lett jobban, felhívta."

12 órával később a lánya oxigénszintje kritikussá vált, mesterséges kómába helyezték és lélegeztetőgépre kapcsolták. Kerryt A-influenzával diagnosztizálták, és a családja azt hitte, hogy kezd felépülni. Megsemmisítő módon Kerry vérmérgezést kapott. Az NHS szerint a szepszis egy fertőzésre adott életveszélyes reakció, és akkor fordul elő, amikor az immunrendszer túlzottan reagál a fertőzésre, és elkezdi károsítani a szervezet saját szöveteit és szerveit.

Linda megosztotta: "Kis idővel később elment. Nagyon gyors volt és teljesen váratlan." Kerry családja vele volt, amikor meghalt. Édesanyja szívszorítóan megosztotta, hogy korábban már elveszített egy gyereket, és "soha nem hitte volna, hogy ez még egyszer megtörténik".