Erre nem számítottunk! Más férjével hozták össze a Házasság első látásra sztárját

Véget ért a TV2 párkereső műsora és kiderült, hogy melyik párok maradtak együtt. Azóta pedig mindenki arra vár, hogy megtudja, mi történt a Házasság első látásra szereplőivel a forgatás óta. Csakhogy most egy kínos kérdés is felmerült, lehet, hogy Reni már le is cserélte Brumit?