Rengeteg fordulatot, izgalmas vagy éppen könnyes pillanatot hozott a Házasság első látásra című reality aktuális évada. A hétfő esti adásban Reni és Peti, illetve Renáta és Geri végső döntését is ország-világ megismerhette. Míg az utóbbi pár a válás mellett döntött, addig Peti – megugorva a Paks és Budapest közötti távolsággal járó nehézséget – a közös jövőt választotta a feleségével. Az adás után közösségi oldalain tett közzé egy hosszú bejegyzést.

Míg Ramóna és Miki, illetve Renáta és Geri a válás mellett döntött, Reni és Peti a házasságra szavazott (Fotó: TV2)

Szeretném megköszönni a sok jóindulatú embernek a kedves üzeneteket és szavakat! Köszönjük, hogy drukkoltatok és szerettetek minket! Tagadhatatlan érzelmi hullámvasút volt ez! Rengeteg fent és sok lent… Minden gesztus és figyelmes ajándék, amit adtam Reninek – őszintén és szívből jött. Nem volt rá forgatókönyv. Szerettem, amikor együtt sírtunk vagy éppen együtt nevettünk! A hogyan a műsorban is mondtam: mi vagyunk Krokodilék! Hálás köszönet MINDENKINEK, aki tudott velünk azonosulni és «kedvenceinek» fogadott minket. Ölelés és puszi mindenkinek! Köszönjük!

– írta szívből jövő vallomásokkal tarkított köszönetében Peti. Soraira rengetegen reagáltak az Instagram-oldalán.

„Gratulálok Nektek, a Boldogság kísérjen Titeket! Peti, nagyon szeresd a jólelkű, gyönyörű, csodálatos feleséged, Reni is nagyon szeret Téged! Mindketten jó emberek vagytok, igazi ÁLOMPÁR. Szeretitek, megérdemlitek egymást, bennetek látom a gyönyörű családot!”

– írta az egyik néző.

„Gratulálok, szép döntés volt, összeilletek nagyon!”

– lelkendezett egy újabb hozzászóló.

„Úristen, nagyon örülök nektek !!! Kérlek, mondd, hogy azóta is együtt vagytok!”

– várt megerősítésre egy másik szimpatizáns.

No igen, a nyáron felvett adás óta több hónap telt el, a realityben elhangzott végső válasz ismeretében sokakat most az érdekel, egy párt alkot-e még Reni és Peti. Nem kizárt, hogy az előző évad mintájára ezúttal is az Tények Plusz leplezi majd le, mi is történt az adás szereplőivel a forgatás után.