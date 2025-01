Ledobta a textilt! Csak egy falatnyi bikini takarja a Házasság első látásra sztárjának testét

Házasság első látásra Renáta azért jelentkezett a TV2 kísérletébe, hogy egy komoly szerelmi csalódás után végre egy jólelkű, gondoskodó párra leljen. Nos, ez ugyebár nem történt meg, ugyanis a 26 éves lánynak nem volt elég ennyi, mivel számára a külsőségek is nagyon fontosak. Geri pedig nem pont olyan volt, mint Renáta zsánere... A férfit ugyanis szőke hajjal és kék szemmel áldotta meg a sors, míg a lány egy barna szemű, barna hajú Casanovára vágyott. Mondanunk sem kell, hogy ez számos konfliktusnak a forrása lett a párosnál, tekintve, hogy Reni teljesen elzárkózott partnerétől, miután kimondta a "boldogító" igent. Olyannyira, hogy az esküvőn is inkább az exének küldözgetett képeket, majd férje egyik legjobb barátjára is ráhajtott. De ez már csak a múlt... Azóta Renáta és Geri elvált, így a lány előtt szabad az út, hogy megtalálja álmai férfiját. Legújabb fotójával pedig erre igencsak nagy esélye is van.

Házasság első látásra Renáta bikiniben csábít

Nos, Nagy Renáta a forgatások után elvonult egy kicsit a világ elől, hogy Noszvajon pihenje ki az elmúlt év történéseit. Volt is mit, az biztos, ám a relaxációba belefért egy kis szexi fotózás is. A fiatal lány ugyanis a mínuszok ellenére is bikinire vetkőzött, és megmutatta azt, hogy mitől döglik a légy... Talán mondanunk sem kell, hogy elárasztották a férfiak bókokkal, ám rossz hírünk van azoknak, akik udvarlás céljából tették mindezt. Renáta most még a házasságát szeretné kiheverni.

Most úgy érzem szeretnék egy kicsit pihenni, kiheverni ezt a házasságot, majd szeretnék elkezdeni ismerkedni, de akkor már ezekkel a jó tanácsokkal, amit itt a kísérlet alatt megtanultam és kaptam, ezekkel szeretnék majd tovább ismerkedni

– fogalmazott egy korábbi bejegyzésében a lány, aki egyébként nem egyedül töltődik fel a kis erdei kabinban, ám egyelőre nem mutatta meg, kivel élvezi a nyugodt mindennapokat.

