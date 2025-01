Kétségbeesett lépésre szánta el magát Meghan Markle és Harry – ez mindent megváltoztat!

Bár a legutóbbi cikkek meglehetősen negatív képet festettek le Meghannról, nem minden egykori munkatársa számolt be rossz tapasztalatokról. Ashley Hansen, a pár új PR-stratégája, korábban személyesen is elmondta, hogy Meghan és Harry rendkívül támogatóak voltak vele, amikor komoly műtéten esett át. Elmondása szerint Meghan naponta érdeklődött a férjénél, hogy minden rendben van-e vele, és ajándékokkal is kifejezték a törődésüket.