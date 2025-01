Gianni Annoni egy héttel ezelőtt teljesen váratlanul egy magánklinikáról jelentkezett be, amihez semmilyen magyarázatot nem fűzött, így a rajongók aggódni kezdtek érte. A sztárséf később elárulta, hogy egy műtét miatt tartózkodott a kórházban, ami után szinte azonnal haza is engedték. Ennek ellenére a felépülés nem megy ilyen gyorsan. Bár a Gianni felesége által megosztott videóból nem éppen ez derül ki.

Gianni Annoni felesége és gyerekei körében gyógyul a műtét után, most kiderült, hogy van (Fotó: Szabolcs László)

Gianni műtétje szerencsére nem egy életmentő operáció, csak egy egyszerű rutinbeavatkozás volt, amire ezelőtt már 9-szer sor került az életében. A sztárapuka csontmeszesedésben szenved, így a jobb térdét korábban 3-szor műtötték, míg a balnál ez volt a 7. alkalom, és sajnos nem az utolsó. A olasz szakács a Borsnak azt is elárulta, hogy a későbbiekben valószínűleg protézisre lesz szüksége, mert csak az tudja hosszú távon megoldani a problémát. Persze Gianni így sem keseredett el, a tőle megszokott vidámsággal fogta fel a dolgot, és elmondta, hogy igyekszik minél hamarabb felépülni. Na de ennyire?

Gianni étterme egy időre a főnök nélkül működik, de igyekszik hamar visszatérni (Fotó: Szabolcs László)

Gianni Annoni gyerekei nem szoktak pihenni

Gianni és Debreczeni Zita fiai, ahogy az a kicsiknél megszokott, mindig pörögnek, így az édesapjuk sem pihenhet sokat mellettük. Ez persze a gyógyulást is megnehezíti, de úgy látszik, a séf szinte már el is felejtette a műtétet. Ugyan egy hete még azt mondta, hogy most mankós időszak következik, ám Debreczeni Zita Instagram-oldala szerint már teljesen jól van. A sztáranyuka arról mutatott videót, ahogy a gyerekkel csúszkálnak és szánkóznak a frissen esett hóban, amiben Gianni is hatalmas örömmel vesz részt. Az édesapa úgy löki a gyerekek szánkóit, mintha mi sem történt volna, igaz, utánuk futni még nem igazán mer. Ez alapján viszont úgy tűnik, nagyon jó úton halad a gyógyulás felé.