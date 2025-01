Gáspár Győző saját pólómárkát kapott

Gáspár Győző az Instagram-oldalán mutatta be azt az új divatmárkát, ahol a legfrissebb trendek mellett teljesen egyedi ruhadarabokat is találni. Például olyat, amire Győzike van rányomtatva.

Gáspár Győző szereti a formabontó ruházatot (Fotó: Máté Krisztián)

Gáspár Győző és a divat

A hírességtől persze megszokhattuk, hogy formabontó ruházatban jár, ha úgy tartja a kedve, a különleges cipői, zakói vagy épp ingei ma már szinte megszokottak még akkor is, ha sokszor szemet kápráztató színkavalkádban úsznak. Győzike ilyen: imádja az extrém cuccokat, és emellett saját magával is nagyon elégedett, nem is meglepő, hogy létrejött a rég várt(?) fúzió: megszülettek az első győzikés pólók.

A híresség a közösségi oldalain osztotta meg a hírt és persze mutatta meg az első darabot a különleges kollekcióból. Nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy kitaláljuk, Gáspár Győző vagyona ettől még nem fog szaporodni, de mindenesetre azt ígéri, ezt viselni is fogja a hétköznapokban… Már csak az a kérdés, hogy ha sorozatgyártásra kerül például ez a póló, akkor lesz-e még valaki az országban, aki magára ölti?

Gáspár Győző pólóra került (Fotó: Instagram)

Új biznisz

Lehet, hogy ez az üzlet sikeresebb lesz, mint a Gáspár Győző temetkezési vállalat? Erre csak az idő adhatja meg a választ. Mindenesetre, aki el tudja képzelni magát egy Gáspár Győző-portréval a hátán, az bátran keresse fel az énekest, ő biztosan intéz egy ilyen különleges pólót.