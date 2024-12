„Mindhárman ugyanazt mondtuk, hogy nem fogja túlélni” – Győzike megtörte a csendet Bea asszony rejtélyes betegségéről

Utána jött a második nagy dolog, amiről soha senkinek nem beszéltünk. Ezt csak a család tudja. Volt nekem 2017-ben, mikor a kommandó engem bevitt. '17 óta én járok tárgyalásokra. Erről soha senki nem írt, nem is kell. 2024-ben volt a Kúriánál egy döntés, amikor kiderült, hogy Gáspár Győzőre börtönt kértek. Kiderült, hogy az eljárások, amik történtek ellenem, mind hibás. Én akkor is elmondtam, hogy én nem tettem meg. Visszadobták. Mikor két évvel ezelőtt itt voltam, nagyban ez tett be nekem. Csak nem mondtam ki. Nem mertem kimondani. Két éve, mikor itt voltam, nem véletlenül történtek a dolgok nálam. És most újra kezdődik ez a büntetőügy. Visszadobták az ügyet, mert mégsem annyi, nem egyezik, nem úgy volt, nem ez volt. Visszadobták és most elölről kezdjük