Csak úgy legyezik magukat az asszonyok: kardját nyalogató, szexi kép került elő Gáspár Győzőről

Gáspár Győző már több évtizede belopta magát a magyar emberek szívébe. A showman célul tűzte ki, hogy annyi vidám, nevetésben gazdag pillanattal ajándékozza meg az embereket, amennyivel csak tudja. Nagyon szeret énekelni, és hatalmas zenei sikerei is voltak, mindazonáltal fontosnak találta, hogy a zenén kívül a show-bizniszben is megmutassa magát. Valóságshow-ját az egész ország nézte, hiszen mindenki kíváncsi volt arra, hogy milyen kalandokba keveredik a családapa, hogyan oldják meg a konfliktusokat Bea asszonnyal, és hogy milyen csibészségeket követ el Gáspár Evelin és Virág, akik akkor még kislányok voltak. Hamarosan újra láthatjuk a családot a tv képernyőjén, addig pedig Gáspár Győző egy hihetetlenül szexis képpel izgatja a magyar asszonyok fantáziáját.

Győző gladiátornak öltözve mutatta meg formás testét / Fotó: Instagram

Gáspár Győző sokat küzdött a súlyával. Egy időben nagyon szépen lefogyott, később azonban visszahízott. Nem is olyan régen azonban szilárdan elhatározta, hogy az egészsége érdekében mindenképpen le kell adnia a fölösleges kilókat, így tehát azon munkálkodott, hogy ismét jó formába lendüljön. Örömmel vehetjük tudomásul, hogy ez bizony sikerült! Gáspár Győző ugyanis nagyszerű formába került, nemcsak lefogyott, de kockás lett a hasa, és a karjai is igen izmosak lettek. Ennek örömére megosztott magáról egy fotót 24 óráig látható Insta-sztorijában, amelyen a Gladiátor című filmből ismert Maximus testére szerkesztette a fejét, és éppen a karját nyalogatja. Bármennyire is csupán egy szerkesztett képről van szó, a hatás nagyszerű! Nők ezrei legyezik magukat, akiket megizzasztott a látvány.