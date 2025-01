Felejthetetlen szülinap! Így köszöntötték a színpadon Korda Györgyöt

Még mindig a szombati meglepetés hatása alatt áll a legendás énekes. Korda Györgyöt a 86. születésnapja alkalmából a színpadon, fellépése közben lepte meg a stábja, a rajongók, és természetesen imádott felesége.

Korda Györgyöt a színpadon köszöntötték fel a születésnapján (Fotó: TV2)

Korda Györgyöt koncert közben lepték meg

Semmiről nem tudott, de még csak nem is sejtett semmit a tervezett ünneplésről a születésnapos énekes. Korda György ezért tényleg nagyon meglepődött, amikor a koncertjük egyik pontján érkezett a torta, a tűzijáték, miközben a közönség állva tapsolt és éljenzett. A TV2 riportere pedig azt kérdezte, innentől lehet-e Gyuri bácsizni.

„Nem, nem lehet” – jelentette ki nevetve az énekes a Tények Plusz kamerája előtt.

Mindenkivel közlöm, hogy rossz a látásom, fordítva olvasom a számokat, tehát 68 éves vagyok. A 86 az csak megköszönendő a Jóistennek, hogy ezt aránylag egészségben adta és az, hogy még dolgozhatok és énekelhetek, azért végtelenül hálás vagyok!

Balázs Klári nagyon vigyáz az ország Gyuri bácsijára (Fotó: HORVATH HT TAMAS / Facebook/Korda György és Balázs Klári)

Balázs Klári a titok nyitja

A születésnapos énekes azt is elárulta, hogy a Jóistenen kívül feleségének, Balázs Klárinak is hatalmas szerepe van abban, hogy mai napig ugyanolyan lelkesedéssel, még ha kicsit kevesebb energiával is, de akár hetente többször is színpadra képes állni és megdobogtatni a közönséget.

„Vigyázok rá mit eszik, mit iszik, az étkezésre nagyon oda kell figyelni. Ő nagyon jól alszik és sokat is alszik, mindig hagyom is, hogy aludjon. Vigyázok rá nagyon, a mi szerelmünk nem véletlen, a sors akarata, ennek így kellett lennie. Gyuri 78-ban észrevett, 79-ben még jobban észrevett, 80-ban meg összejöttünk, akkor ismertem meg közelebbről. Addig történhetett volna vele is, velem is bármi, de nem történt, ennek így kellett lennie, én hiszek benne!”