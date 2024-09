Intim titok a múltból: ekkor csattant el Korda György és Balázs Klári első csókja

Korda György és Balázs Klári kettőse teljesen eggyé vált az elmúlt évtizedekben, szinte sosem jelennek meg a másik nélkül, s egymás iránt érzett feltétel nélküli szeretetük mindenkinek azonnal nyilvánvaló. De mi a helyzet a kezdetekkel?

Korda György és Balázs Klári felidézte a legelső csókjuk történetét Fotó: Szabolcs László

Korda György mondta ki először

Az énekes házaspár idén már a 44. házassági évfordulóját ünnepelte: manapság a sztárvilágban az is ritka, hogy egy páros egyáltalán ennyi ideig legyen kapcsolatban. A Korda házaspár korábban már többször beszélt arról, hogy Klárika nehezen adta be a derekát: többször így elutasította Gyuri bácsit, mielőtt szerelmük szárba szökkent volna. Az első csókról és szerelmi vallomásról azonban most beszéltek először!

„Szombathelyen, egy csárdában voltunk és hagymás csülköt ettünk” – kezdett bele az első ránézésre nem túl romantikus helyzet felidézésébe Klári a Magyarország, szeretlek! című műsorban.

Egymás mellett ültünk, és még nem kezdtünk el enni, amikor Gyuri átfogta a vállamat és azt mondta: szeretlek. Visszakérdezett: és te? Én pedig azt válaszoltam: én is. Ekkor csattant el az első csók is.

„A dolog pikantériája, hogy édesapám és édesanyám is Szombathelyen csókolták meg egymást először” – idézte fel mosolyogva a kedves emléket.

A Magyarország, szeretlek! című műsorban vallott kapcsolata kezdetéről Balázs Klári és Korda György Fotó: Máté Krisztián/MTVA

Csalódás volt Párizs

Gyuri bácsi idén ünnepelte 85. születésnapját, de fiatalos lendületéből mit sem vesztett. A Hot! magazinnak nemrég elárulták: írtak egy bakancslistát, amin leginkább utazási célok szerepelnek Európában és az országunkon belül. Már több tételt is kipipáltak, de volt olyan hely, amiben egy picit csalódott a házaspár.

„Szerencsére az ízlésünk nagyjából egyforma, mindketten ugyanazokért a helyekért rajongunk. Rómát imádjuk, a Vatikán csodálatosan szép, viszont Párizs nem olyan volt, mint vártuk” – árulta el Gyuri bácsi.

„Igen, pedig annyira kíváncsi voltam rá, hiszen a szerelem városa!” – vette át a szót Klári. „De sajnos hatalmas volt a tömeg, nem voltak barátságosak, és nem akartak angolul beszélni az emberek. Ráadásul az egyik üzletben ellopták a fényképezőgépemet! Egy nagyon szép bőrtokban tartottam, és mivel az eladón és rajtunk kívül nem láttam mást a boltban, leraktam a gépet a pultra, hogy megnézzek egy szép pulóvert. Mire visszafordultam, már nem volt ott! Hiába beszéltem az eladóhoz, nem értette, mit mondok neki. Nagyon elkeseredtem, ugyanis olyan emlékek voltak benne, amelyek pótolhatatlanok.”