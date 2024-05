Hiába várták Korda Györgyöt és Balázs Klárit: komoly döntést hozott a házaspár

Korda György minden energiájával a karrierje egyik csúcspontjának számító KORDA 85 koncertre készül élete szerelmével, Balázs Klárival, így ez az időszak bizony lemondásokkal is jár a számára.

Korda György és Balázs Klári nagyon rápihennek az arénakoncertre (Fotó: Dombóvári Tamás)

Az ország kedvenc házaspárja több mint 40 éve áll már színpadon, ennek köszönhetően minden generációban vannak rajongóik. Így nem is csoda, hogy az arénában szervezett májusi koncertjükre már több mint 12 ezer jegy elfogyott, ezért az semmiképp sem fordulhat elő, hogy valami váratlan történés, ne adj Isten betegség miatt le kell mondani a várva várt bulit.

Korda György és Balázs Klári épp ezért roppant elővigyázatos. Május 2-án, csütörtökön egy nagyszabású születésnapi rendezvényre voltak hivatalosak, több más hírességgel együtt, ám bármennyire is várták őket a nívós budapesti helyszínen, nem jelentek meg. Aggodalomra persze semmi ok, mint azt a Metropol megtudta, a május 11-i koncert érdekében minden rendezvénytől távol maradnak Korda György egészségének érdekében.

"Természetesen nagyon szívesen jöttek volna, de sem ők, sem pedig a menedzsment nem akarja, hogy a művész úr elkapjon valakitől bármilyen betegséget. Az arénakoncert előtt egy kis nátha, megfázás sem férhet bele, ezért nem vettek részt végül a csütörtök esti eseményen"

- tudtuk meg az esemény szervezőjétől.

Korda György a pókerről is lemondott a koncert miatt

A népszerű házaspár korábban a Metropolnak mesélt arról, hogy készülnek életük legfontosabb fellépésére!

"Egyrészt sokat pihenünk, fellépéseket is alig vállaltunk a koncert előtt, hogy biztos ne strapáljuk le magunkat. Most voltunk egy hétig Spanyolországban is pihenni, igazi feltöltődés volt. Egy olyan helyen voltunk, ahol a levegő nagyon tiszta, isteni a mikroklíma, direkt emiatt választottuk ki. Sokan Spanyolország tüdejének is nevezik, az ország sókészletének a 60%-át itt állítják elő és ez egy énekes torkának, tüdejének nagyon jót tesz. Most pedig, hogy hazajöttünk, kezdődnek a próbák, illetve műsorokban is fogunk szerepelni ezzel kapcsolatban. Nagyon izgalmas. Én ugyan a tánckarral nem fogok táncolni, de Klárikának lesznek olyan dalai, ahol igazi komoly koreográfia van. Én ezt csak tátott szájjal bámulni merem” – mesélte nevetve Korda György.

„Rengeteg gyümölcsöt és zöldséget eszünk, nagyon sok halat, kevés húst és kevés szénhidrátot fogyasztunk. Mert ebben a korban már ahhoz, hogy az ember úgy tudjon teljesíteni a színpadon, nagyon komoly erőfeszítések kellenek. És sajnos ez még rámegy a kártyázásomra is, mert azelőtt egy héten kétszer-háromszor kártyáztam, és most maximum egyszer van időm"

– viccelődött az énekes a Metropolnak.