Gólyahír: kiderült, hogy kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt a TV2 sztárja

A népi babonáknak se szeri se száma, ha azt „kell” előre megjósolni, hogy egy várandós asszony kislányt vagy kisfiút hord-e a szíve alatt. Van, aki a pocak formájából képes megmondani a tutit, de szóba jöhet akár a rosszullétek milyenségének elemzése és az anyai megérzés is. Szőcs Reni esetében az utóbbi kettő mindenképpen szerepet játszott abban, hogy ő maga is csatlakozott a családi többséghez, akik úgy gondolták, hogy Amélia után most egy kisfiú igyekszik a családba. Szőcs Reni a Metropolnak mesélt az úgynevezett „gender reveal partyról” (baba nemét felfedő buli) és a jelekről is, melyek mind azt sugallták, hogy Amélia mellé egy kisöcsi érkezik hamarosan.

Szőcs Reni már biztos lehet benne, kisfiút hord a szíve alatt (Fotó: Szőcs Reni)

Szőcs Reni: „A gyümölcsleves mellé uborkasalátát kértem”

„Tulajdonképpen az egész család, a barátok és még én is úgy tippeltem, hogy egy kisfiú növekszik a szívem alatt. Persze így volt ez Amélia érkezése előtt is, de most voltak olyan jelek is, melyek szűk két évvel ezelőtt nem.

Kezdem azzal, hogy egészen más, extrém ízeket kívántam, mint a kislányunk érkezése előtt.

Megesett, hogy a gyümölcsleves mellé uborkasalátát kértem, majd ezt lefojtottam egy káposztasalátával, amihez barackbefőttet ettem. Ja, és valami elképesztő módon kívántam a csípős ételeket. Ugyanakkor a rosszulléteim is jóval enyhébbek voltak és sokkal hamarabb el is múltak. Ezekből pedig arra következtettem, hogy most egy kisfiú érkezik hozzánk” – kezdte a Metropolnak Szőcs Reni, aki vasárnap, családi körben tudta meg, hogy a tippje immáron bizonyosság.

Éppen Szőcs Reni férjéhez került a kék süti (Fotó: Szőcs Reni)

Szőcs Reni kislánya is várja már a kis testvért

„A vasárnapi genderbulira muffinokat sütöttünk, melyek közül csak egynek a belsejét színeztük kékre. Mindenkinek jutott egy, és pont a férjemhez, Márkhoz került az a süti, amelyik »elárulta« a második gyermekünk nemét” – mesélte Szőcs Reni, majd hozzátette, kislányukat már elkezdték felkészíteni a kis testvér érkezésére. „Remélem, sikerült Améliát a lehető legjobban felkészítenünk arra, hogy hamarosan testvére születik. Már nyiladozik az értelme és persze észrevette, hogy megnőtt a pocakom is. Most mesék formájában igyekszünk tudatosítani benne, hogy mit is jelent, ha valakinek testvére születik és úgy látom, hogy nyitottan áll a dologhoz” – tette hozzá Szőcs Reni, akit annak idején a TV2 Star Academy című tehetségkutatójában ismert meg az egész ország.