„Anyaként elveszhetünk a monoton hullámok között” – Szőcs Reni a hétköznapok nehézségeiről vallott

A TV2 Star Academy győztese, Szőcs Reni mára feleség és édesanya lett, így az éneklés mellett egy sokkal fontosabb szerepben is helyt kell állnia a mindennapokban. Ez azonban nem csak boldog pillanatokkal jár, hiszen olykor meg kell küzdeni egy-egy nehézséggel is. Reni azonban sok más influenszerekkel ellentétben a nehéz napjait sem titkolja, sőt igyekszik ezeket is megmutatni rajongóinak, hogy ezzel is éreztesse, senki sem tökéletes. Most épp a folytonos összehasonlítással járó küzdelemre hívta fel a figyelmet.

Szőcs Reni Instagram-oldalán hívta fel a figyelmet a folytonos összehasonítással járó nehézségekre

Fotó: Lukács-Majzik Erika

A sztáranyuka bevallotta van, hogy ő is másokhoz hasonlítgatja magát, ami nem mindig vezet jóra:

Mások életét szemléljük, az ő mindennapjaik inspirálnak vagy épp frusztrálnak. Néha úgy érezzük, még nem tettünk le eleget az asztalra, mert az életünk nem olyan, mint az övék... és igen, ez nagy tévedés. Csak mert valaki inspirál, nem jelenti, hogy ugyanaz az életetek. Sok dolog tűnik kívülről vonzónak, de sose tudjuk belülről milyen is igazán. Ami néha csillogó, belül haldokolhat.

„Attól mert magad nem látod értékesnek, másoknak pont te vagy a legnagyobb érték. Inspirálódj, de ne bánkódj, mindenkinek más az útja! Minden nap, amit élsz, jelentőséggel bír. Anyaként könnyen elveszhetünk a monoton hullámok között, de épp ezek az apró részletek formálják a te egyedi történetedet. Ne engedd, hogy egy olyan nyomás, amit manapság mindenhonnan megkapunk felülkerekedjen rajtad – nem érdemled meg. Mert értékes vagy, és szeretnek téged. Ez az, ami igazán számít” – írta az Instagram-oldalán.

Szőcs Reni férje nagyszerű apuka

A fiatal énekesnő kislánya még csak másfél éves lesz, ennek ellenére Reni már vissza is tudott térni a munkához. Korábban elárulta, igen nagy logisztikát igényel egy-egy koncert, de szerencsére a férje mindenben a segítségére van. Ha pedig a legújabb dalait veszi fel a stúdióban, akkor egyszerűen Améliát is magával viszi. Meglehet, nem az ő életük a lehető legszokványosabb, de Szőcs Reni családja igazán boldognak tűnik.