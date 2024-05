Szőcs Reni elárulta: Így lehet egy egyéves mellett koncertezni

Még mindig nem álltam vissza így igazán. Főleg azért, mert az estéknél még mindig nagy szüksége van rám. Sajnos nem igazán fogadja el a tápszert, ezért az esték elég kötöttek ilyen szempontból. Nem vállaltam el mindent, olyan koncertekre tudtam igent mondani, amik nem nyúlnak annyira késő estébe. Mostanában már nem is nagyon tudom vinni magammal. Szinte már esélytelen, hogy megüljön egy helyben, mert mindent fel akar fedezni. Emiatt inkább nem kényszerítem bele ilyen helyzetbe, mert neki is rossz. Az első 6-7 hónapban ez még működött, de most már nem.