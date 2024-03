Őszintén vallott szorongásairól Szőcs Reni

Szőcs Reni a TV2-n 2016-ban tűnt fel, és azóta is zenei karrierjét építi. Emellett tavaly ősszel férjhez ment, és közel egy éve édesanya. A tehetséges énekesnő a közösségi média cukormáza mögötti valóságról, a mindennapi szorongásairól és a gyereknevelés nehézségeiről mesélt őszintén.

Szőcs Reni nagyon boldog édesanyaként (Fotó: Ripost)

„Az embernek az egész élete megváltozik, ha lesz egy gyereke. Ha otthon vagy, ha nem, akkor is felelős vagy egy kis lélekért, akinek minden pillanatban kell a figyelmed. Ezért is gondolom fontosnak, hogy beszéljünk a nehézségekről is, mert nyilván az anyaság nagyon sokat ad napközben, de az ember néha lemerül, elfárad. A legtöbb esetben mégis csak a pozitívat látjuk" – kezdte Reni.

De a gyereknevelés nehézségei mellett is vannak az embernek problémái, azonkívül is vannak olyan dolgok az életében, amiket nem tud elengedni vagy nagyon frusztrálja. Bennem is sokat motoszkál az, hogy távol vagyunk a szülőktől, keveset találkozunk, és hogy vajon mennyi időnk lesz még együtt. Ott van mindig ez a kis szorongás, ami amúgy szerintem teljesen normális, minden ember életében benne van, csak nem mindig beszélünk róla

– tette hozzá.

A kisbaba mellett a hétköznapokban is sok a kihívás

Reni arról is beszélt, hogy hogyan tudja összeegyeztetni a közel sem kiszámítható énekesi karriert a babázással:

„Nehéz megtartani a munka-magánélet egyensúlyt. Nagyon sok változás van a gyereknevelésben, mert mire azt gondolnád, hogy beáll egy rendszer, jövő héten jön egy teljesen új. Ez nagy kihívás, de igyekszem mindig szem előtt tartani, hogy ez nem egy olyan dolog, ami kialakul és 8-10 éves koráig úgy is marad. A hétköznapokban pedig csak próbálok úszni az árral, és az a szerencsém, hogy az emberek rugalmasak velem kapcsolatban, ha nem lennének rugalmasak, én is sokkal feszültebb lennék.”

Bár Reninek is voltak elképzelései arról, hogy milyen lesz édesanyának lenni, ezek az elmúlt közel egy évben sokat változtak.

Én azt hittem, hogy szigorú anya leszek, de nem nagyon tudtam az lenni még, egyelőre összességében kedvesebb vagyok, mint gondoltam, de vannak dolgok, amikben tényleg tartom a szigorúságot. Mondjuk a dackorszak majd biztos hoz ki még belőlem is változást, úgyhogy nem akarom elszólni magam

– mondta nevetve az énekesnő.

Néha a stúdióba is magával viszi kislányát (Fotó: Ripost)

A mindennapokban Reni és a férje maguk igyekeznek megoldani a feladatokat, és bár néha segít a család, az is sokszor előfordul, hogy munkába is magával viszi Améliát a TV2 sztárja:

Szerencsére a kicsi nagyon jól bírja a stúdiózást meg a koncerteket, nagyon jól alkalmazkodik. Bár épp kezd előjönni nála a szeparációs szorongás, ezért most nehezebb, de ha ott van, lát és kommunikálok vele, akkor úgy veszem észre, hogy sokkal jobb a helyzet.

Erre az egyedi felállásra mindenki máshogy reagál, de szerencsére még nem érte hátrány miatta az énekesnőt:

„Akinek nincs gyereke, az általában furcsállja a helyzetet, de eddig nem volt probléma. Általában egy kis idő után megbarátkoznak a dologgal és megszokják.”

Szőcs Reninek szüleivel is nagyon közeli a kapcsolata

A kislánya és férje után Reninek a szülei az elsők, így különösen megterhelő számára, ha nem tud velük elegendő időt tölteni. Bár mindennap beszélnek, az nem helyettesítheti a személyes találkozásokat.

„December óta nem voltunk otthon, és nekünk ez egy elég hosszú idő, mert általában 2-3 hetente szoktunk találkozni. Viszont tényleg napi szinten tartjuk a kapcsolatot, és nagyon szoros a viszonyunk. Szerintem ezért is visel meg különösen és hoz ki belőlem ilyen szorongó érzést az, hogy nem tudok kellő időt otthon tölteni" – mondta szomorúan.

De szerencsére már nem kell sokat várniuk, hogy újra együtt legyen a család, hiszen a húsvétot mindannyian Reni szüleinél töltik, sőt májusban a kis Amélia keresztelőjét is ott tartják.

Ezenkívül pedig nagyon különleges terveik vannak még idénre:

„Nyáron szeretnénk utazni külföldön és belföldön is. Nyaralunk egy kicsit így hármasban, most próbáljuk ki először, hogy milyen. Nagyon kíváncsi leszek.”