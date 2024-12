Karácsony a köbön! Ahhoz képest, mennyire sűrű évet tudhat maga mögött Ördög Nóri, a TV2 műsorvezetője idén sem akarta megtörni a 2018 óta élő családi hagyományukat (korábban többek közt Wolf Kati, Feke Pál, Kocsis Tibi, Takács Nikolas, Tóth Andi, Vastag Tamás, Tóth Vera és DR BRS mondott igent a házaspár felkérésére, a végeredmények ITT láthatók-hallhatók.). Így 2024-ben sem maradunk Nánásiék-féle karácsonyi dal nélkül! A házaspár ezúttal a szexi Sofit kérte fel énekelni, a dalhoz pedig nem egy, de rendhagyó módon mindjárt három videoklip is készült. Utóbbi egy izgalmas megmérettetés, a nézők és alkotók által által legtöbb szavazatot kapott klip készítője ugyanis egy csúcskategóriás mobillal lesz gazdagabb!

Idén is összeálltak egy énekessel Nánásiék: a 2024-es – Sofival felvett – karácsonyi dalhoz ráadásul 3 klip is készült (Fotó: Ripost)

Apropó mobil: mindhárom klip készítője mobiltelefonnal forgatott, Sofi állt rendelkezésükre és persze Ördög Nóra, valamint Nánási Pál is szerepel a klipekben.

Ördög Nóri és Nánási Pali bevallotta, az eddig karácsonyi dalaik klipjét maguk készítették, s nem volt könnyű kiadni a kezükből ezt a feladatot.

„Van egy projektünk minden év végén, most már 2018 óta. Ez a hetedik év, hogy minden év végén elkészítjük a karácsonyi dalunkat, amihez nem csak egy dal készül, hanem egy videoklip is. Mindig mi készítettük, és ez egy nagyon kedves szerelemprojektünk volt.”

– mesélte Ördög Nóri, mire férje, Nánási Pál közbeszólt: „Ez egy intim dolog volt, pláne, hogy ugye a gyerekeink is benne voltak.”

A műsorvezető pedig hozzáteszi: „Ezt a kis munkát, hogy mi készítjük hozzá a klipet, ezt azért nem volt könnyű kiadni a kezünkből.”

Pali meg is jegyzi: „Ez, mint ahogy mondtam, egy intim dolog volt számunkra és mindig az aktuális családi történéseink köré rendeztük ezt valahogy, vagy egészen közel a szívünk mellől jött valahogy. Most megpróbáljuk ezt a dolgot igazán tehetséges fiatalok kezébe adni.”

Szavazni Ördög Nóra, Nánási Pál, valamint a Nánásiék Instagram-oldalán (ITT, ITT, illetve ITT) lehet a klipekre, a videók mellett közzétett szabályok szerint. A győztes klip kikerül Nánásiék YouTube-csatornájára is.