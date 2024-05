Mi az igazság? Vad teóriák keringenek Nemazalány kapcsolatáról

Nemazalány és volt párja, Szlépka Armand tavaly szakítottak, ám Fanni már nem bánkódik, hiszen idén újra rátalált a szerelem. Az énekesnő szívét ismét egy egykori villalakó, Fenyvesi Barna rabolta el, akivel már hivatalosan is felvállalták a kapcsolatukat. Úgy tűnik, a fiatalok között minden a legnagyobb rendben, bár a kommentelők szerint talán már túlságosan is jóban vannak.

Úgy látszik Nemazalány boldogabb, mint valaha. (Fotó: Instagram)

Fanni szemfüles követői kiszúrták, hogy Barna nemcsak vele, hanem lakótársával, a szintén énekesnő Sofival is rengeteg időt tölt. Nemazalány új párja gyakran kíséri el a lányokat a koncertjeikre, ahol a színpad mellől videózza és támogatja őket. Sőt, legutóbb az Instagram-oldalán azt is megosztotta, hogy a fellépés után még egy étterembe is elvitte őket.

Nemazalány követői furcsa teóriával álltak elő

A rajongók kissé furcsállják a helyzetet, mert bár nagyszerű, hogy Fanni új párja a barátnőivel is ilyen jól kijön, ez már talán átlép egy határt. Úgy gondolják a szerelmeseknek talán több időt kellene kettesben tölteniük, és egy-egy ilyen éttermi randi alkalmával talán otthon hagyhatnák Sofit. Persze akadnak olyanok is, akik szerint ő nem veszi észre, hogy egyfajta harmadik kerék ebben a kapcsolatban.

Fanni és Barna rengeteg időt töltenek Sofival hármasban. (Fotó: Instagram)

Egyesek pedig már egészen odáig merészkedtek, hogy olyan teóriákat találjanak ki, ami szerint a fiatalok nem véletlenül járnak mindig hármasban, és Sofi titokban szintén Barna barátnője. Persze, minden bizonnyal ezek csak alaptalan pletykák, és reméljük Fanni szíve nem törik össze ismét.