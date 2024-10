Szagos fotót készített Ördög Nóri férje, Nánási Pál

Hiába telt el hat év, a fájdalom és a hiány érzése most is elönti Nánási Pált, Ördög Nóri férjét, ha eszébe jut Pityu, a kutyusuk. „Pityu volt Nórival az első gyerekünk. Hiányzol, Pista!” – írta még augusztusban a fotóművész az Instagramon. A család ugyanakkor nem maradt kutya nélkül, fél évtizede örökbe fogadták Sárit a Pápai Humán Állatvédő Egyesülettől, az Ázsia Expressz és a Megasztár műsorvezetőjének férje pedig most egy közös, különleges gazdi-kutyus képpel lepte meg követőit a közösségi oldalán.

Ördög Nóri ás Nánási Pál nem csak szülő, gazdi is Fotó: Szabolcs László/Hot! magazin

„Ismeritek az ázott kutya szagot? Igen? Tényleg? Akkor ez egy szagos fotó”

– írta a fénykép mellé egy szívecske és egy nevetéstől guruló szmájli kíséretében Nánási Pál.

Többen is reagáltak a bejegyzésre. Íme néhány hozzászólás:

„Mondjon bárki bármit, de én imádom azt a szagot!”

– értett egyet egy kommentelő Nóri férjével.

„Legjobb a Tappancs illattal együtt”

– kontrázott valaki.

Mutatjuk is a szagos fotót!