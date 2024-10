„Tűrnöm kell” – Tóth Andi felfedte gyerekkora sötét titkát, elmenekült otthonról

A visszavonult előadó egy ideje új dalok helyett a sütésre, főzésre koncentrál, receptjeit osztja meg rajongóival. Tóth Andi Max rendelünk műsora nagy siker, ami annak is köszönhető, hogy magánéletébe is bepillantást enged közben. Most éppen azt fejtegeti, hogy milyen egy jó édesapa, egy jó férj, mert biztosan nem olyan, mint az övé.

Tóth Andi gyerekkorát édesapja terrorja jellemezte Fotó: Máté Krisztián

Tóth Andi szerint a gonoszságnak oka van

A visszavonult énekesnő sütés közben egy könyvajánlót is beiktatott: Serena Valentino Ki a legszebb? című regényét. Tóth Andi imádja a történetet, ami azt boncolgatja, hogy Hófehérke gonosz mostohája miért lett gonosz.

„Senki nem gonosznak születik, ez igaz minden emberre – mondta Tóth Andi, aki imádja ezt a könyvet. – Mindig úgy vagyok vele, ha nem szimpi valaki, vagy valami furcsa benne, megnézem a múltját, mi történt vele, mert az megmagyaráz mindent! Na és a Királynőnek is ki csinált gonosz dolgokat? Daddy, mindig daddy issiues (apai elnyomás) van… Fontos apának lenni, nem nagy cucc, nem eget rengető dolgot kell végrehajtani. Szerintem egyetlen feladata egy férjnek, a férfinak a házban, hogy ne kergesse őrületbe az asszonyt! Ja és ne legyen alkoholista és ne verjen senkit, ne legyen agresszív...”

Az énekesnő mindezt mosolyogva mondta a kamerába, de azt korábban elmondta, hogy ő mai napig szakemberhez jár a gyermekkorában történt drámai események miatt. Mindössze 14 éves volt, amikor elmenekült a családi házból, ahol apja rettegésben tartott mindenkit. A kamaszlány két bőrönddel és azzal a tudattal hagyta el szüleit, hogy mindent maga mögött tud hagyni, minden rosszat, és Magyarországon egy teljesen tiszta lappal kezdett új életet. Későbbi traumái ehhez hozzáadódtak, mentálisan összeomlott, de annyira, hogy azt hitte, belepusztul. Akkor egy barátja tanácsára pszichológushoz fordult, akihez mai napig is jár.

Tűrt, hogy később jobb legyen

„Édesapám eléggé megnehezítette, hogy nekünk otthon egy családi környezet legyen” – mesélte korábban Tóth Andi. „Én bontottam meg ezt a közeget, tudtam, hogy nekem ebből ki kell szállnom! Aztán pár évre rá a bátyám is követte a példámat és elment Németországba a feleségével, aztán rövidesen már váltak is a szüleim… Mi tettük meg azt a lépést, amit nekik kellett volna már évekkel korábban…”