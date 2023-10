Szomorú hírt jelentett be Tóth Andi, ledöbbentek a rajongók

Sokkolta a közvéleményt, amikor március elején, egy videóban szomorú bejelentést tett Tóth Andi: visszavonul, nem énekel tovább. De talán minden idők legrövidebb visszavonulásának lehettünk szem- és fültanúi, hiszen nem sokkal később kiadta már megírt dalait. Sőt, nem sokkal később azt is bejelentette, hogy felkérték és igent mondott arra, hogy énekeljen a Tina Turner emlékkoncerten, igaz be is támadták miatta.

Meghívása nem volt véletlen, hiszen a Sztárban Sztárban úgy utánozta az azóta elhunyt világsztárt, úgy énekelte a dalát, hogy leesett a hajunk is. Az biztos, a műsor történetében senki se előtte, sőt azóta sem aratott ekkora sikert Tina Turner bőrébe bújva.

Tóth Andi Insta oldalán közölte a szomorú hír. (Fotó: TV2)

Lesérült Tóth Andi párja

A visszavonult énekesnő hónapok óta készül az emlékkoncertre, hatalmas megtiszteltetésnek érzi, hogy ő is megidézheti idolját a színpadon.

„November 5-én kerül megrendezésre a TINA TURNER emlékkoncert. Megtiszteltetésnek vettem, hogy felkértek és természetesen igent mondtam. Akinek még SZÁMÍT a zene, a VALÓDI lelket melengető ZENE, azt szeretettel várjuk az Erkel színházban, november 5-én este 19:00-órától. Hamarosan nyilvános lesz a többi előadótársam is” - írta akkor Insta-oldalán Tóth Andi.

Az énekesnő az előadásához segítségül hívta Andrei Mangrát, akivel magasan megnyerték a Dancing with the Stars (DWTS) második évadát. Pár napja kezdték el a próbákat, a rajongók legnagyobb örömére. Vasárnap viszont szomorú hírt közölt először Andrei, amit aztán Andi is megerősített.

Andrei nem tudja vállalni a próbákat tovább, mint ahogy azt láthattátok nála, mert lesérült, innen is pusziljuk. Viszont megnyugtatok mindenkit, a legjobb kezekben van minden, és behívtuk Bercit

– jelentette be közösségi oldalán videóban a sztár, amibe szó szerint beugrott Hegyes Berci, aki gyorsan fel is kapta és megpörgette a levegőben az énekesnőt.

Ha úgy vesszük, tulajdonképpen Eszenyi Enikő mentette meg Tóth Andit. Ugyanis Berci a színésznő partnere volt az idei DWTS-ben, de a harmadik élő adásban kiestek. Így Berci szabaddá vált a Tina Turner-es próbákra.