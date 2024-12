Leslie Mandoki elmesélte kedvenc karácsonyi emlékét

Leslie Mandoki számára a karácsony mindig is a családot jelentette. A Kossuth-díjas zenész németországi házába a szenteste előtt megérkeznek gyerekei, akik ma már aktívan segítenek a főzésben és az előkészületekben.

Leslie Mandoki bezárkózik a családjával karácsonyra (Fotó: Szabolcs László)

„Nálunk a karácsony mindig ugyanúgy zajlik. Most már 35 éve, ilyenkor bezárkózunk a három gyerekkel a Starnberg-i tó melletti házunkba. Kutyák, hó, főzési verseny, régen mindig én főztem, és ott kuktáskodtak a gyerekek” – kezdte mosolyogva Leslie Mandoki, akinek nagyon sok kedves emléke van a karácsonyról.

Ilyenkor ugye Magyarországról is kapunk csomagokat, vagy ha valamelyikünk itt járt, akkor hozunk szaloncukrot, ami mindig nosztalgiát kelt bennünk. Egyszer a kutyáink felfedezték a szaloncukrot a fán, és rájöttek, hogy ezeket ki is lehet bontani és megenni. Az alsó sorban az összeset szépen lassan kiették a csomagolásból. Utána még sokáig ezen kacagtunk, hogy a magyar menhelyről származó korcs kutyáink olyan furfangosak voltak, hogy a csomagolás ott maradt a fán, csak a cukrok tűntek el belőle

– mesélte nevetve Leslie Mandoki.

Leslie Mandoki szeret a lányával együtt dolgozni

Karácsony előtt, november 29-én érkezett meg a boltokba a Mandoki Soulmates az „A Memory of Our Future” nevű albumának limitált hófehér korongja, amin a híres zenészek mellett a zenekar vezetőjének, Leslie Mandokinak a lánya is énekel.

„Nagyon hálás vagyok, hogy néha beszáll a bandába a lemezen, meg a turnékon is, de neki is van természetesen egy saját élete. A lemezhez is valami csodás dolgot adott hozzá zeneileg, énekben és a színpadon is. Számomra ez mindig egy fantasztikus élmény.”