Leslie Mandoki elárulta, melyik 10 album változtatta meg az életét

Örömmel jelentjük be, hogy Szent István ünnepe alkalmából, augusztus 18-án 19.00 órától Budapest szívében, a bazilika előtti téren újra életre kel a Mandoki Soulmates-muzsika. Az est folyamán a közönség a már megszokott varázslatos élmények mellett friss szerzeményekkel is találkozhat, hiszen bemutatásra kerülnek a Soulmates új albumáról, az „A Memory Of Our Future”-ról származó dallamok is. Az album nemcsak hazai slágerlisták élén szerepelt hetekig, hanem nemzetközi szinten is kiemelkedő sikereket ért el. Az üzenetük – az európai egység, béke és szabadság fontossága – széles körben rezonál a hallgatósággal, amit a korong hazai és nemzetközi elismerései is bizonyítanak. Amerikai és német kritikusok egyaránt az év albumának nevezték.

Fotó: Mandoki Soulmates

Leslie Mandoki, a Mandoki Soulmates alapítója és vezetője az új albumuk és a közelgő koncert kapcsán emlékezett vissza azokra az albumokra, amelyek jelentős hatással voltak az életére. Elmondása szerint ezek az albumok nemcsak zenei pályafutását formálták, hanem személyes élettörténetét is meghatározták. A tíz album, az előadók nagy része Mandoki Soulmates-tag lett, és az egyesített muzsika, zenészek, energiák és professzionalizmus egyedülálló egységet alkot a mai napig.

„Visszatekintve 10 albumot szeretnék kiemelni, amelyek zenei hatásai megváltoztatták az életemet. Nagyon nagy megtiszteltetés és kiváltság is egyben számomra, hogy ez a lista, és a rajta szereplő művészek egyben az én személyes életrajzomat is megrajzolják. Sokan közülük olyan zenészek, akikért majdnem szó szerint meghaltam volna, hogy együtt játszhassak, amikor még a vasfüggöny balsorsú orosz elnyomás alatt éltem szeretett szülőhazámban. Most már sokan közülük a Mandoki Soulmates zenekar tagjai, akikkel az elmúlt 30 évben keményen dolgoztunk, felvételeket készítettünk és a mai napig turnézunk. Az egyik nem mindennapi történetem: miután disszidálásra kényszerítettek... Nyugaton a betelepítési tiszt megkérdezte tőlem, hogy mik a terveim. Egyértelműen megfogalmaztam, hogy zenélni fogok Ian Andersonnal, Jack Bruce-szal és Al Di Meolával (később már mindhárman a Mandoki Soulmates alapító tagjai lettek). Látni kellett volna az arcát. Bárcsak most is... ennyi év után láthatnám az arcát. Amikor a bandatagjainkra nézek, mint Ian és Al, John Helliwell és Randy Brecker, élesen emlékszem azokra is, akik egykoron velünk játszottak, de sajnos már nincsenek köztünk, mint John Lord, Greg Lake, Michael Brecker, Victor Bailey és Jack Bruce. Nagyszerű, egyedülálló felvételek, csodálatos alkotások, virtuozitás, megismételhetetlen történetek, pillanatok elevenednek meg a lelki társaimról, akik meghatározták a karrierem és élettörténetem.