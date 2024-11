Tarol a Mandoki Soulmates, a New York-i Time Squaret is meghódították - Videó

A Memory Of Our Future című album a Mandoki Soulmates nemzetközi áttörésének kimagasló csúcspontja, világszerte elismerést arat Európában, Ázsiában és nem utolsósorban az Egyesült Államokban. New York szívében, a világhírű Time Square óriáskivetítőjén a SONY gondozásában a mai napig kiemelt rivaldafényt kap a lemez. Ez a figyelemre méltó eredmény nemcsak az USA-beli sikereiket, hanem a zenekar globális zenei jelenlétét is tovább erősíti. Leslie hónapok óta tartó világkörüli sajtóútja során számos ikonikus városban megfordult, a teljesség igénye nélkül: járt már Szöulban, Tokióban, Lipcsében, Budapesten, New Yorkban, ahonnan következő állomásai London, Párizs, Berlin lesznek.

Örömmel jelentjük be, hogy december 9-én megjelenik a Mandoki Soulmates legújabb, az "I Am Because You Are" hivatalos videoklipje!

„A zene nem csak hangok összessége, hanem az emberiség lelke. Most van itt az ideje, hogy jó hangosan hallassuk a hangunkat!” – mondta Leslie Mandoki.

Mi lenne, ha a zene lehetőséget adna arra, hogy már most újraírjuk a jövőt? A Mandoki Soulmates ezt a kérdést állítja középpontba legújabb sikeres albumával és kislemezével, amely nemcsak fantasztikus muzsika, hanem egy társadalmi mozgalom is, amely a világ minden részén emberek millióit inspirálja.

A progresszív rock műfaja, amely hagyományosan Amerikához és Angliához köthető, Leslie Mandoki által mindig is új dimenziót kapott. Leslie egyedülálló Bem rakparti töltettel gazdagítja a műfajt, amelyben a hazai zenei és kulturális elemek különleges harmóniát alkotnak a nemzetközi stílussal. Ez mindig friss megközelítést és új lendületet ad a progresszív rocknak, hidat képezve a magyar kreativitás és a globális zenei világ között. A Mandoki Soulmates egyedülálló módon enged bepillantást a kulisszák mögé, feltárva az új album elkészítésének izgalmas és összetett folyamatát. A nézők betekintést nyerhetnek a zenekar alkotói munkájába, megismerhetik, hogyan születnek a dalok, milyen kreatív döntések formálják a végeredményt, és hogyan dolgozik együtt a csapat az inspiráció megvalósításán, megmutatva az alkotói folyamat valódi arcát.