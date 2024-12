Egymásnak feszültek a Kincsvadászok sztárjai

A műtárgykereskedő show első évada hatalmas sikert aratott a nézők körében, így nem is volt kérdés, lesz második évad is. A Kincsvadászok új szériája január 6-án érkezik és már most borítékolható, hogy ezúttal is lesznek olyan műtárgyak, amikért parázs licitháború dúl majd a műsor kereskedői közt.

A Kincsvadászok sztárjai gyakran egymásnak feszültek, hogy ki szerezzen meg egy-egy tárgyat Fotó: TV2

Egymás ellen harcolnak a Kincsvadászok sztárjai

Még a nyáron leforgatták a nagysikerű műsor második évadát, ahonnan a műsorvezető, Tilla kulisszavideót is mutatott Instagram-oldalán. Az biztos, hogy a Kincsvadászok rajongói most sem fognak csalódni, még nagyobb, izgalmasabb licitháborúkra, és elképesztő műtárgyakra számíthatnak.

Fejes Tamás kereskedő szerint az egyik legemlékezetesebb licitháború az volt, amikor egy hatalmas festményt mindannyian meg akartak venni. Nagyházi Lőrinc elsőként kezdte a licitálást százezer forinttal, ami végül minden eddiginél nagyobb harcot indított el a Kincsvadászokban. Dr. Katona Szandra húszezerrel, míg Fejes Tamás – aki viccesen meg is jegyezte, bár azt szokták mondani, a méret nem lényeg, szerinte pedig lényeg – ötvenezerrel kínált többet Nagyházi Lőrinc ajánlatához képest. Fertőszegi Péter kétszázezret, Molnár Viktor pedig kétszáztízezer forintot ajánlott. Végül Nagyházi kiszállt, a Tankcsapda dobosa emelte kétszáznegyvenezerre, Fertőszegi kétszázötvenezret, Szandra pedig már kétszázhatvanezret ajánlott a tulajdonosnak.

Az izgalmak itt még nem értek véget, ugyanis újra és újra elölről kezdték a licitet, és egymást fejelték meg a jobbnál jobb ajánlattal. Az utolsó szó végül Fejes Tamásé volt, aki háromszázhetvenezer forintért vitte el a hatalmas műtárgyat. Rekordösszeget pedig egy 1960-as, piros Barkasért fizettek, mindenki kíváncsi arra, ez a rekord megdől-e a második évadban.

A Kincsvadászok 2. szezonja január 6-án hétfőn, 19:55-kor debütál a TV2-n!