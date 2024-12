Vidéken, második felesége oldalán találta meg a boldogságot Ihos József

Ihos József Katónéni-kabaréja rohamosan közelít a negyvenes éveihez, idén már 38 éve, hogy egy ország nevet az idős „néni” viccein. Ihos művész úr megemlékezett két – időközben elhunyt – kollégájáról is, akik a férjeiként funkcionáltak a színpadon. Úgy látszik, a második házasság nemcsak Kató néninek, de magának Ihos Józsefnek is bejött, hiszen 4 éve férj és boldogabb, mint valaha.

Ihos József úgy véli, a hetvenhez közel vigyáznia kell magára az embernek (Fotó: Kricskovics Antal / mw archív)

Ihos József még tervezett Forgács Gáborral

„Meg vagyok elégedve a 2024-es év történéseivel. A hetven torkában, sokkal inkább a nyelőcsövében vagyok, ennek ellenére mégis minden hétvégén játszom. Külföldön is jártam, Angliától a román választásokig elég sok helyen megfordultam. Erősre sikeredett az idei év. Azért is érdekes ez, mivel nemrég számolgattam, éppen 38 éve találtam ki Kató nénit. Jövő nyáron már a 68. életévemre fordulok, ez az a kor, amikor nagyon kell magára vigyáznia az embernek. Mikor az orvos megkérdezte tőlem, hogy vagyok és azt válaszoltam, hogy szuperül, azt mondta, hogy akkor viszont javasolna egy kivizsgálást. Hatvan felett, ha minden jónak tűnik, az a legrosszabb” – kezdte nevetve Ihos József, aki nemrég elhunyt barátjáról, Forgács Gáborról is megemlékezett, emellett pedig elárulta, hogy közös előadásra készültek.

Mostanra sajnos nagyon sokan elmentek a szakmából és egyben a korosztályomból is. Sok jó barátomat vesztettem el idén, értelmetlenül fiatalon. Legutóbb például Forgács Gabit, akivel szilveszteri műsort terveztem volna. Még mindig felfoghatatlan az elvesztése. Nekem amúgy is két uram volt, mint Kató néni. Az egyik Gábor, a másik pedig Szilágyi Pityi (Szilágyi István – a szerk.), akit ugye szerencsétlen módon a fia agyonvert. Mielőtt kórházba került, már megbeszéltük, hogy Kató nénizünk szilveszterkor, aztán a sors közbeszólt

– fejtette ki a humorista.

Ihos József boldogan éli a vidéki életet második felesége, Szekeres Éva társaságában (Fotó: mw archív)

Ihos József felesége a puzzle-darab, amit mindig is keresett

2020-ban, amíg mindenki bezárva élte az életét, Ihos József és Szekeres Éva mézesheteit töltötte, azóta pedig csak erősebbé vált a kötelék közte és felesége között.

A második, késői házasságom miatt költöztem vidékre. Annyira a jó oldalát fogtam meg az életnek, hogy még 60 felett is megajándékozott, ezúttal szerelemmel. Valahogy most találtam meg azt a puzzle-darabot, ami tökéletesen illeszkedett hozzám, amit kerestem. Férj és feleségként 4 éve funkcionálunk, 2020-ban, még a Covid–19 előtt vettem feleségül, de akkor mi már 2 éve együtt voltunk. Ez a kapcsolat lényegesen erősebbé vált, mint volt a házasságkötésünk alkalmával. Éva még sosem volt házas, én meg már régen nem voltam, mindezt csodálatosabbá tettük azzal, hogy számomra egy új élettérben folytatódott az út, immáron a szerelmemmel az oldalamon. Nagyon bízom benne, hogy ez már így marad. Sok szó esik manapság a mesterséges intelligenciáról, én inkább úgy mondanám, hogy a feleségemnek mestersége az intelligencia

– mesélt boldogan a legendás művész, aki a vidéki életről is szót ejtett.