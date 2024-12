Harry herceg végre megtörte a csendet: reagált a válásáról szóló pletykákra

Hetek óta attól hangos a sajtó, hogy Harry és Meghan útjai szétválhatnak. A sussexi hercegi pár 2018-ban mondta ki a boldogító igent, majd a királyi családot és kötelességeiket hátrahagyva Amerikába költöztek. Diana és Károly fiatalabbik gyermeke most egy interjúban mesélt a The New York Times színpadán arról, mit is gondol arról, hogy állandóan kutakodnak utána és figyelik minden egyes lépését az életében és a házasságában is.

Reagált a válásáról szóló hírekre – Fotó: AFP

Mindenkit érdekel, hogy Meghan Kaliforniában maradt, te pedig itt vagy New Yorkban. Újságcikkek szólnak arról, miért jársz mostanában egyedül eseményekre, miért nem kettesben jelentek meg. Mennyire nyomasztó vagy jó, hogy ennyire érdeklődnek irántad?

– kérdezték Harrytől, aki bele is állt a kérdésbe, kiemelve, egyáltalán nem értékeli a hatalmas rivaldafényt, ami őt és a családját is körbeveszi.

A hírek szerint már vagy 10-szer, 12-szer költöztünk vagy vettünk új házat. Elvileg már ugyanennyiszer el is váltunk

– kommentálta a sussexi herceg, akinek természetesen nem idegen a hírnév, miután a királyi család tagjaként állandóan figyelte őt mindenki már gyerekként is.

Olvastam magamról olyan történeteket, aminek nincs valóságalapja. Láttam sztorikat családtagokról, barátokról, idegenekről. Úgy vélem, ha valaki egy ilyen környezetben nő fel, mint én, akkor sokszor megkérdőjelezi a hírek, információk valódiságát és azt, ezek alapján mit gondolnak róla az emberek, és hogy ez milyen veszélyes játék

– jelentette ki Harry, hozzátéve, hogy manapság már nem is bír ütemet tartani a pletykákkal, így leginkább ignorálja őket – írja az UNILAD.