Felismerhetetlen a világhírű énekesnő: smink nélkül forgatta a legújabb videoklipjét

Újabb karácsonyi slágerrel lepte meg rajongóit Kelly Clarkson. A három Grammy-díjas énekesnő eddig két karácsonyi albumot készített: a 2013-as Wrapped In Redről a címadó dal és az Underneath The Tree lett sláger, míg a 2021-es When Christmas Comes Around...-ról a Christmas Isn't Canceled (Just You) tarolt. Utóbbi lemezét most újra kiadta Kelly Clarkson, két ráadásdallal megfejelve, melyek között megtalálható a Billboard magazin kortárs felnőtt toplistáján az 5. helyig menetelő You For Christmas című dal is. Ehhez készített házi videoklipet az énekesnő.

Kelly Clarkson a legújabb karácsonyi dalához készített házi videót. A felvételt látva kijelenthető: az énekesnő smink nélkül felismerhetetlen, ugyanakkor hiába a filléres, mobillal az énekesnő nővérének közreműködésével hóban és hóesésben leforgatott klip egész hangulatos lett, a dal pedig kifejezetten ütős.