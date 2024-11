WhisperTon: „Minden létező porcikám fáj”

WhisperTon a Dancing with the Stars 5. évadának múltkori élő show-ja után interjújában arról mesélt nekünk, hogy mennyire sok munka van egy ilyen műsorra való felkészülés mögött. Strenner Antal azt is elárulta, mit változtat az ember személyiségén, ha egy ilyen produkciót elvállal.

WhisperTon és Tóth Katica fantasztikus párost alkot a parketten (Fotó: Bánkúti Sándor)

Mindenki odateszi a maximumot

WhisperTon hétről hétre elkápráztatja a nézőket, párjával, Tóth Katicával igazi közönségkedvencek. S hogy számára mennyire megy könnyedén a felkészülés?

Azt gondolom, hogy minél profibb az ember, annál inkább látja, hogy mennyire hosszú az út még előtte. Annál inkább fel tudja ismerni, hogy mit kell és mit lehet még javítani, illetve milyen apró dolgokkal tudja még extrábbá tenni még a produkciót, hogy tényleg egy csoda lehessen az, amit odatesz a parkettre, ami a mozdulatokon keresztül meg tud elevenedni.

Rengeteg munkánk van ebben nekünk is és másoknak is, mindenki odateszi a maximumot. Szerintem itt nincs olyan pont, amikor azt lehet mondani, hogy ez egyszerű és az ember csak kirázza a kisujjából.”

A milliós követőtáborral rendelkező tiktokker hozzátette, ez mentálisan és fizikailag is iszonyatosan fárasztó. Regenerálódni nem igazán van ideje, hiszen vasárnap is táncpróbák vannak, folyamatosan forgat, egy percet sem pihen.

Minden létező porcikám fáj és mindenhol izomlázam van, de ennek az útnak ez része kell legyen. Ez is benne van, és nagyon élvezzük, így szép az egész.

WhisperTon: A tánc egy fantasztikus önkifejezési forma (Fotó: Bánkúti Sándor)

WhisperTon egyre többet ad magából

A híresség elárulta, a Dancing with the Stars mellett nem esik nehezére még így sem, hogy egyéb elfoglaltságainak eleget tegyen, hiszen ez nemcsak munka számára, hanem valamelyest kikapcsolódás is.

Muszáj fenntartani a social médiát is, arról nem is beszélve, hogy vagyok abban a privilegizált helyzetben, hogy minden, amit csinálok, ami nekem megélhetés, az tulajdonképpen egy hobbi is.

Nagyon jól tudok ott kapcsolódni az emberekkel, illetve egy csomó olyan dolgot csinálni, ami egyrészről ugyan fárasztó, másfelől viszont feltölt. Úgyhogy Katicával továbbra is csináljuk a social tartalmakat, ez a próbák végét nagyon feldobja, és próbálom balanszban tartani a táncot és a saját elfoglaltságaimat.”