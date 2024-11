Jason Statham tud valamit. Az 1998-as A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső óta közel félszáz filmben játszott és a következő két évre is négy mozira írt alá. Párjával, a szupermodell Rosie Huntington-Whiteley-vel lassan másfél évtizede alkot egy párt, szerelmükből két gyermek is fogant. Jack és Isabella ugyanakkor ritkán látható, ám úgy tűnik, az akciósztár most különösen jókedvében van, ugyanis megosztott róluk pár képet az Instagram-oldalán.

Jason Statham és Rosie Huntington-Whiteley két gyermeket nevel (Fotó: NurPhoto via AFP)

A sztárpár – Jason Statham Instagramra feltöltött fotói alapján – családi pihenését tölti – stílusosan egy jachton, ahol lesifotósoktól, autogramvadászoktól és kíváncsi tekintetektől mentesen tudnak lazítani, horgászni vagy éppen közösen fürdőzni.

Az alábbi képre kattintva elérhető a lapozgatható fotógyűjtemény: