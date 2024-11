Aljas csalók áldozata lett Halász Judit: „Azt írták, hogy meghaltam”

Szinte már mindennapos, hogy hírességeink nevével visszaélnek. Ezúttal Halász Judit is a csalók áldozatává vált. Nemcsak termékeket próbálnak eladni az interneten az arcával felhasználva az ismertségét, de még a halálhírét is keltették néhány hónapja.

Halász Judit tehetetlen az álhírterjesztőkkel szemben / Fotó: MEDIAWORKS ARCHÍVUM

Halász Judit tudja, mindenki tehetetlen a visszaélésekkel szemben

Talán ez mindentől bosszantóbb, hiszen elég morbid viszontolvasni a világhálón, ha azt írják: elhunyt.

Kiválóan vagyok, ellentétben azzal, amit a rettenetesen bosszantó álhírekben írtak velem kapcsolatban.

„Azt állították rólam ugyanis az utóbbi időben az interneten, hogy nagyon beteg voltam, tolókocsival kellett járnom, és csak egy bizonyos gyógyszertől sikerült meggyógyulnom. Ilyen álhirdetésekkel próbálnak átverni naiv embereket. Azt gondolják, hogy aki szeret engem, s hisz nekem, rákattint az oldalukra, és megveszi a terméküket, mert azt állítják, Halász Juditnak is ők segítettek. De ez nem igaz!”

Sajnálatos módon nem tudni, hogy kik állnak a csalás mögött, és miért pécéztek ki maguknak, mindenesetre olyan gyógyszert akarnak eladni a nevemmel, amit nem ismerek, sosem hallottam róla.

„Ráadásul nem volt olyan bajom, amire ők az álhirdetésükben hivatkoznak. Egyszerűen felháborító, hogy semmit sem lehet tenni ellenük. Nem mellesleg ilyesmi már több alkalommal is megesett velem. És az sem először fordult elő nemrég, hogy a halálhíremet keltették. Épp nyaraltunk pár hónapja, amikor sorra kaptam a telefonhívásokat. Miután felvettem, mindenki azzal kezdte zihálva, mennyire örül, hogy jól vagyok, és élek, mert a Facebookon azt írják, hogy meghaltam” – mondta Halász Judit.

Halász Judit kitűnően van, folyamatosan szórakoztatja a közönségét / Fotó: Szendi Péter

Nem gondolkodik a visszavonuláson

A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja október 7-én ünnepelte a születésnapját. Halász Judit azonban nem csinál nagy ügyet az évfordulókból. Kitűnően van, és egyelőre nem gondolkodik a visszavonuláson.

Nem szeretem a számokat, és a születésnapokra sem igen készülök. Nem szoktunk mi ilyenkor nagy ünneplést csapni.

„Elsősorban azért nem szeretem a születésnapokat és a hozzájuk kapcsolódó számokat, mert ha erről beszélnék, utána pedig felmennék a színpadra, a nézők azon morfondíroznának, hogy „hű, ez már ennyi éves, és még mindig jön-megy, szalad”, vagy épp az ellenkezőjén. Szóval én megvagyok, köszönöm szépen, s amikor már nem leszek meg, akkor lejöttem a színpadról” – mondta a Star magazinnak adott interjúban az ország kedvence, aki arról is szót ejtett, hogy vajon meddig lehet folytatni nagy szeretettel űzött szakmáját.

Ha majd túlságosan fárasztani fog, na akkor lejövök a színpadról, de addig még van idő.

„Egyelőre élvezem a fellépéseket. Szeretem szórakoztatni a közönséget, és úgy látom, hogy ők is örömmel jönnek el megnézni engem. Amíg a nézők szeretnek, és a legkisebbektől a legnagyobbakig csillogó szemekkel figyelik a koncertet, addig csinálom. Jólesik ez nekem és nekik is. Persze néha elfáradok, főleg egy-egy hosszú előadás után, de ez édes fáradtság, ami inkább feltölt, mint kimerít. A közönség szeretete egyfajta varázslat, ami újra és újra arra késztet, hogy tovább csináljam. Amíg megvan ez a varázslat, addig én itt maradok” – vallotta be a művésznő.