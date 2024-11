„Ez a mosoly” – Gyönyörű hercegnő L.L. Junior kislánya – Fotó

Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, szeptemberben töltötte be a negyedik életévét Lesi Lili. A kislány nagyon szerencsésnek érezheti magát és büszke lehet apukájára, aki gyönyörű otthont teremtett meg a számára. Ezt korábban Junior be is mutatta.

Azonban L.L. Junior is rendkívül büszke gyönyörű kislányára, aki ahogyan cseperedik, úgy válik egyre gyönyörűbb virágszállá. Nemrég a rapper hosszú idő után egy friss fotón mutatta meg, mennyit is nőtt Lili. A rajongók pedig egyenesen elolvadtak a kislány mosolyától. Nem mellesleg Junior szerint gyermeke mosolya mindenre gyógyír tud lenni.

„Nem létezhet olyan gond vagy probléma, amit ez a mosoly ne tudna feledtetni” – írta kislánya fotójához L.L. Junior.

„De nagy lány vagy már”

„Tiszta apukája”

„Aranyos szép kislány…”

„Atyaég milyen gyönyörű, és mennyire hasonlít rád”

„Drága kincs gyönyörű hercegnő”

– írták az elolvadt rajongók.