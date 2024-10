Váratlan örömhírt jelentettek be L.L. Juniorék: magasra repül a menyasszonyi csokor

L.L. Junior legújabb klipje, a Feltámadt a szél már az első pillanattól kezdve hatalmasat ütött. A rajongók teljesen odáig voltak a dalért, a klipet pedig mindenki imádta. Ennek most meg is lett a gyümölcse. Még Juniort is meglepte, hogy ilyen hamar átlépte az egymilliós nézettséget, ami hatalmas áttörés a zenésznek.

Hatalmas öröm ez Juniornak / Fotó: Instagram

A dal pedig tovább szárnyal, és csak úgy özönlenek a gratulációk.