Elképesztő: veszélyes rituálén vett részt Harry herceg, többen belehaltak

Nagy port kavart hazánkban, amikor kiderült, hogy Béres Anett ayahuascaszeánszon vett részt, és a szer hatása alatt súlyosan megsérült. Mint kiderült, az ayahuascának, amelyet egyébként Harry herceg is kipróbált, félelmetes mellékhatásai vannak: rohamokat, szívrohamot okozhat és öngyilkossághoz vezethet. Egy brit haláleset után kiadták a figyelmeztetést az orvosok!

Nagy veszélynek tette ki magát Harry / Fotó: Getty Images / Hot! magazin

Az adatok szerint az ayahuasca nevű pszichedelikus szer fogyasztóinak több mint fele mentális egészségügyi problémákat tapasztal az élmény során, és minden tizedik embernek tartós szakmai segítségre van szüksége. Ritkább esetekben a növény – amely az N-N-dimetiltriptamin (DMT) nevű hallucinogént tartalmazza – halálos lehet, főként a szívre gyakorolt hatása miatt. Egyes adatok szerint minden századik fogyasztónál előfordulhat végzetes kimenetel. Az ayahuasca fizikai hatásai közismertek, a ceremóniákon például vödröket osztanak ki a droghasználók heves hányása miatt.

Egy tragikus eset felhívja a figyelmet a kockázatokra. Az 54 éves Maureen Rainford halála után újra előtérbe került a szer életveszélyes hatása. Rainford egy bolíviai, az Amazonas dzsungelében lévő elvonulás során fogyasztotta az ayahuascateát, és tíz perccel később összeesett. Rossz közérzetre, légzési nehézségekre panaszkodott, és az újraélesztési kísérletek ellenére egy órán belül elhunyt. A tábor szóvivője az esetet „orvosi vészhelyzetnek” nevezte, amely szerinte nem állt összefüggésben az ayahuascával.

Az ayahuasca feltételezett gyógyító hatását számos híresség, például Harry herceg is dicsérte. Ez a promóció azonban a szakértők szerint másokat is arra ösztönözhet, hogy kipróbálják a veszélyes szert. A herceg korábban elmondta, hogy anyja, Diana halála után segített neki feldolgozni a traumát. A szer viszont már több brit halálesettel is összefüggésbe hozható. Használata általában rituális környezetben történik, ami megnehezíti a dózis és a tisztaság szabályozását. Az ital hatása nagyban függ a származási helytől és a gyártási módszerektől – írja a Daily Mail.