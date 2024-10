„Rommá törtem magam...” – gerincmerevítővel ment az Ázsia Expresszbe Béres Anett

Béres Anett balesetére talán mindenki emlékszik még... A szőke szépség kicsivel több mint két évvel ezelőtt egy misztikus teaszeánszon vett részt, ami akár tragédiával is végződhetett volna. Hála az égnek, az őrangyala Anett-tel volt... Anettre a kórházban többórás műtét várt, s hetekig mozdulatlanul kellett feküdnie, plusz még csigolyáiba rögzítőket is fúrtak. Ám ez már csak a múlt, a híresség ma már teljesen meggyógyult, s jelenleg is az Ázsia Expressz műsorában harcol a fődíjért.

Béres Anett gerincproblémája nem hátráltatta őt a versenyben (Fotó: TV2)

Béres Anett: Rommá törtem magam

Anett az Ázsia Expressz forgatása alatt lapunknak elárulta, hogy bár volt némi félelme, de teljesen jó fizikális állapotban vállalta el a kalandot. Persze azért felkészült arra, hogy esetleg a verseny hevében szüksége lehet a gerincmerevítőjére, de eláruljuk, hogy erre csak egyszer került sor.

„Nagyon sok mindent tettem az elmúlt két évben azért, hogy meggyógyuljak. Ennek most itt van a gyümölcse, jól látszik, hogy miből és mit lehet kihozni, hiszen rommá törtem magam. Most itt vagyok két év után, és büszkén mondhatom, hogy egészséges vagyok és erősebb vagyok, mint valaha. Ezzel, hogy elindultam az Ázsia Expresszben, azt is szerettem volna bizonyítani, hogy egy ilyen súlyos balesetből fel lehet épülni: akarattal és kitartással” – mondta lapunknak Anett, aki utána büszkén újságolta azt is, hogy semmije sem fáj, annak ellenére sem, hogy az Ázsia Expressz nem egy sétagalopp.

Másfél évig én csak rehabilitációra jártam, de azt mondom, hogy megérte. Semmim nem fáj... Elhoztam a gerincmerevítőm, hogyha gáz van, fel tudjam venni, eddig szerencsére csak egyszer volt szükségem rá

– tette hozzá a szőke szépség, akinek kalandozását az Ázsia Expresszben a TV2-n és a TV2 Play platformján is követhetik a nézők. A párosokra ma este is nehéz küzdelem vár, hiszen az első befutó három medállal gazdagodik, ami akár arról is dönthet az első tajvani hét végén, kinek sikerül egyenes ágon továbbjutnia a döntő hétre.