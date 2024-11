Csak most derült ki: durva dolog történt a magyar énekes lánykérésén

A Duna Magyarország, szeretlek! című minden vasárnap este jelentkező zenés vetélkedőjének legutóbbi adása újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán.

Egy éve kérte meg barátnője kezét Szabó Ádám (Fotó: Szabolcs László)

Szabó Ádám tavaly szeptemberben mondta ki a boldogító igent

Tavaly szeptemberben, egy pompázatos esküvőn fogadott örök hűséget Szabó Ádám és felesége, Jennifer. A pár már kapcsolatuk elejétől kezdve hatalmas összhangban volt, azóta is sülve-főve együtt vannak, hiszen a munkájuk is azonos. A pár között akkora az összhang, hogy már a családalapítás is szóba került, amiről elárulták, hogy azt szeretnék, ha gyermekük a nyári hónapkban születne.

„Ma egy éve mondtuk ki egymásnak a boldogító IGEN-t! Egy éve férj és feleségként működünk, és ezt a felbonthatatlan szövetséget, amit Isten köttetett nekünk, soha semmi és senki nem veheti már el tőlünk. Ezt mi ketten biztosan tudjuk, érezzük, hiszünk benne, minden nap mindent együtt csinálunk, tervezünk és halálunk napjáig így is fogunk élni és hinni a MI szövetségünkben és szerelmünkben. Tiszteletben, szeretetben, hűségben és egységben. Így megyünk tovább a nekünk szánt ösvényen, soha le nem térve erről az útról, mert amit mi kaphattunk a jó Istentől, arra foggal, körömmel vigyázni fogunk, és oroszlánként védjük ezt a csodát, amit átélhetünk együtt nap mint nap!”

– írta Szabó Ádám Instagram-oldalán az évforduló napján.