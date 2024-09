Így vélekedik egy éves házasságáról Szabó Ádám

Tavaly ilyenkor egy pompázatos esküvőn fogadott örökhűséget Szabó Ádám és felesége, Jennifer. A pár már kapcsolatuk elejétől kezdve hatalmas összhangban volt, azóta is sülve-főve együtt vannak, hiszen a munkájuk is azonos. A pár között akkora az összhang, hogy már a családalapítás is szóba került, amiről elárulták, hogy szeretnék, ha nyári gyerek lenne.

Szabó Ádám felesége iránt érzett szerelme olthatatlan (Fotó: Szabolcs László)

Szabó Ádám párja társaságában ünnepelte hétfőn az egy éves házassági évfordulójukat, Ádám megható sorokkal köszöntötte kedvesét, és hálát mondott kettejük szövetségért.

Ma 1 éve mondtuk ki egymásnak a boldogító IGEN-t! 1 éve férj és feleségként működünk, és ezt a felbonthatatlan szövetséget, amit Isten köttetett nekünk, soha semmi és senki nem veheti már el tőlünk. Ezt mi ketten biztosan tudjuk, érezzük, hiszünk benne, minden nap mindent együtt csinálunk, tervezünk és halálunk napjáig így is fogunk élni és hinni a MI szövetségünkben és szerelmünkben. Tiszteletben, szeretetben, hűségben és egységben. Így megyünk tovább a nekünk szánt ösvényen, soha le nem térve erről az útról, mert amit mi kaphattunk a jó Istentől, arra foggal, körömmel vigyázni fogunk, és oroszlánként védjük ezt a csodát, amit átélhetünk együtt nap mint nap!

– írta Szabó Ádám Instagram-oldalán.

Pontot tett a pletykák végére Szabó Ádám

Az utóbbi hetekben a harmonikaművész rajongói között – egy árulkodó fotó miatt – szárnyra is kapott az a pletyka, miszerint érkezik a baba! Az említett képen Ádám a TV2 Sztárban Sztár All Stars adásai során készített feleségével képeket. Ezekből a fotókból indultak ki a szerelmes sztárpár követőinek találgatásai. Ádám, csak egy mondattal kommentálta, hogy jól sejtik-e a rajongók a gólyahírt.

Egyenlőre mi sem tudunk róla, csak egyszerűen Jenni derekát karoltam át

– mondta Ádám, korábban a Borsnak.