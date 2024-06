Újabb taggal bővült Szabó Ádámék családja

Szabó Ádám és felesége, Jennifer kapcsolata igazi tündér mese. A pár között hatalmas az összhang, és ez nem csak a rajongóknak szól. A harmonikás és szerelme a mindennapokban is úgy viselkednek, mint egy turbékoló gerlepár. Bár még csak tavaly kötötték össze életüket, nem szeretnének sokat várni a családalapítással, ezért ősszel már örökbe is fogadtak egy kis tacskót, akit Pisztáciának nevezték el.

Szabó Ádámék nem szeretnének várni, már idén belefognak a családalapításba. (Fotó: Szabolcs László)

Nemrég ismét egy kis jövevénnyel bővült a családjuk, még hozzá egy újabb kiskutyával, akit a közösségi oldalaikon is megmutatták Ádámék.

Üdv itthon Tirus!

– osztotta meg Szabó Ádám felesége és a harmonikás is a legújabb kutyájukat ábrázoló képet. Az eb rögtön el bűvölte a rajongóikat. A jövevény azonban nemcsak abból a szempontból jó, hogy most már Pisztáciának van egy „testvére”, hanem ezzel készülhetnek a családalapításra, és akár egy baba érkezésére is.

Már idén belefognak a családalapításba Szabó Ádámék

Általában a friss házasok szinte már az igen kimondása után megkapják azt a kérdést, ami komoly fejtörést okozhat nekik: „Mikor érkezik a baba?” Szerencsére Ádámék már egymás között is megvitatták a családalapítás kérdését!

Jenni és én is szeretnénk a babát, készen állunk. De majd csak jövőre kezdünk bele a babaprojektbe

– mesélte tavaly Szabó Ádám harmonikaművész a Borsnak.

Ádám azt is elmondta, hogy nem megszállottjai az ezotériának, de mivel ők is nyári gyerekek, így szeretnék, ha kisbabájuk is a napos évszakban születne.