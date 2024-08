Rettegés és álmatlan éjszakák: műteni kellett Szabó Ádám feleségét

Szabó Ádám és Farkas Jennifer 2022-ben találtak egymásra, majd egy évre rá 2023 őszén már össze is házasodtak. A pár boldogabb, mint valaha, és nemrégiben azt is elárulták, hogy idén ősszel újabb nagy lépésre készülnek, hiszen belefognak a babaprojektbe. Ám úgy tűnik most némi árnyék vetült a boldogságukra, hiszen Jennifert meg kellett műteni. A harmonikás annyira aggódott szerelméért, hogy éjszakákon át álmatlanul forgolódott, amíg felesége a kórházban volt.

Szabó Ádám felesége műtétje miatt végig rettegett (Fotó: Szabolcs László)

Szabó Ádám párja az Instagram-oldalán vallott arról, hogyan vészelték át a külön töltött napokat, és hogy mennyire nehéz volt ez mindkettejük számára:

Végre újra együtt úton-útfélen. Egy hete műtöttek ismét, és ezért pár napig nélkülöznünk kellett egymást (természetesen csak a koncertek alatt). De ezt a kevés időt is nehezen viseltük egymás nélkül. Összeforrtunk, és úgy érzem, hogy a Férjem nélkül nem kapok levegőt, nem dobog teljesen a szívem, és olyan mintha a sötétben tapogatóznék. Ezek az érzések még jobban felerősödnek amikor ápolásra szorulok, mert ilyenkor érzem igazán mennyire szeret engem. Mindenben segített és támogatott, és amíg nem izgultam és féltem az egésztől, Ő rettegett és nem aludt. Miattam. Az önzetlen, tiszta szívét a világon mindennél jobban szeretem. Köszönöm, hogy a feleséged lehetek!

Szabó Ádámnak minden vágya teljesült

Az énekes idén júniusban ünnepelte a 32. születésnapját, aminek kapcsán az Instagram-oldalán elárulta, azzal, hogy rátalált szerelmére, minden álma valóra vált, így nem csoda, hogy ennyire aggódott a műtét miatt is: