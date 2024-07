Na erre nem számítottunk! 10-15 dinnyével mentek nyaralni Szabó Ádámék

Úgy tűnik, hogy Szabó Ádám és felesége, Jennifer boldogabbak nem is lehetnének. A pár már két éve van együtt, de azóta is dúl a szerelem, természetesen utazni is imádnak együtt, amiről most a Petőfi TV-ben meséltek. Sőt, az énekes még egy igazán vicces sztorival is előrukkolt.

Szabó Ádám és Jennifer elárulták: így nyaralnak ők Fotó: Szabolcs László

Jenny tervez, Ádám végez

Jenni elárulta ő szereti megszervezni az utazásokat az utolsó részletig, míg Ádám inkább a spontán ötletekért felel:

Én nem vagyok rest bloggereknek végignézni a videóit és onnan összegyűjteni a különböző helyszíneket, ahova érdemes elmenni egy-egy városban. Ezeket általában egy nap alatt körbe is járjuk, azután pedig csak magunkra hagyatkozva felfedezünk egy-két helyet. Általában én az első ponttól az utolsóig megtervezem ezeket, de aztán nyilván soha nem úgy alakul a történet. Ádámnak viszont imádom ezt a spontaneitását, hogy például autót bérelünk és kitalálja, hogy akkor menjünk el még ide is meg oda is. Úgyhogy ebben nagyon kiegészítjük egymást. Például a legutóbbi nyaralásunkon, Velencében hajnal háromkor felébredtünk, mert egyszerűen nem tudtunk aludni és inkább nekiindultunk a városnak.

„Igen, az úti célt mindig Jenni választja ki, és ő is szervezi meg. De Olaszországba nagyon szerelmesek vagyunk mindketten, a nászutunkat is ott töltöttük. Persze, Magyarországon belül is csodálatos helyek vannak és bárhová is megyünk az a lényeg, hogy együtt legyünk, akár a családdal is. De ketten érezzük magunkat mindig a legfelszabadultabbnak” – egészítette ki felesége szavait az énekes.

Furcsa utazásról vallott Szabó Ádám

Ahogy sokan mások, a harmonikás is sokat nyaralt gyerekként a szüleivel, persze akkor még teljesen mások voltak a szokásaik. Ádám szívesen emlékszik vissza ezekre a nyarakra, sőt még egy különleges történetet is elmesélt: