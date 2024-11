Most jött a hír! Gyászol a magyar színész

Nincs olyan időszak, ami megfelelő egy szerettünk elvesztésére. A gyász, a fájdalom feldolgozása még akkor sem könnyű, ha esetleg egy hosszú, súlyos betegség következtében történik, és „lenne” idő felkészülni a búcsúzásra. Beleznay Endre családjának meglehetősen nehéz karácsonya lesz idén, ugyanis a színész édesapját veszítette el.

Beleznay Endre a közösségi oldalán osztotta meg a szomorú hírt (Fotó: Pezzetta Umberto)

Beleznay Endre gyászol

A színész a halálhírt közösségi oldalain osztotta meg a nyilvánossággal.

„Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, dr. Kiss Endre ma, a 2024-es esztendő november 17 délelőttjén elhunyt” – írja a hivatalos Instagram-oldalán Beleznay Endre egy megható idézet kíséretében:

„Virrad bennem a Virradat,

alkonyodik az Alkony,

a Nap és a Hold között

csillagokon alszom.

Akik elmentek – én vagyok

újszülöttekben a lélek,

mert Isten úgy teremtett,

hogy örökké éljek.”

(Banner Zoltán)

A barátokat, rajongókat, kollégákat is megrázta a hír (Fotó: Löffler Péter)

A színészkollégák is osztoznak fájdalmán

A színész posztját elárasztották kommentekkel. Nemcsak a rajongók osztoztak fájdalmában, hanem a kollégák, barátok is sorra fejezték ki együttérzésüket. Németh Kristóf pontosan tudja, min megy most keresztül Endre, hiszen a Fórum Színház igazgatója is elveszítette már imádott édesapját.

„Mindenben Veletek, Barátom. Őszinte részvétem! 🖤” – írja Németh Kristóf.

De a szomorú hír Sasvári Sándort is megrázta. Hozzászólásából kiderül, hogy jól ismerte Endre apukáját.

„Nem! Nem! Nem! Istenem! Drága Endre, Isten Veled! Szívemben örökké élsz! És lelked valóban örökké él! Sose felejtlek Drága Barátom!🖤 Mindent köszönünk Neked!” – szólt hozzá a színművész.