Ilyen csodaszép nő lett Beleznay Endre lánya: világsztárokkal forgat Bodza

Beleznay Endre több, mint harminc éve játszik színpadokon, az általában humoros karaktert, amit hoz, mindenki szereti. De hiába a közismertség, az emberek keveset tudnak a művész magánéletéről, pedig van mivel büszkélkednie… A feleségével, Kövi Rékával 35 éve élnek házasságban, a lánya, Beleznay Bodza pedig ma már ünnepelt színésznő, aki jellemzően a tengerentúlon forgat. Nem is akárkikkel! Rendezte már Johnny Depp, de Angelina Jolie legújabb filmjében is szerepet kapott.

Beleznay Endre és lánya, Bodza a Palikék Világa By Manna című műsorban vendégeskedtek (Fotó: Youtube )

Amerikai élet

Beleznay Endre és családja a kislányuk születésekor utaztak először Amerikába, akkor kapott szerepet a színész egy hollywoodi produkcióban. Az akkor fiatal házasok egy pici gyermekkel a karjukban, félelmekkel tele indultak neki a nagy kalandnak, amiből végül egy felejthetetlen utazás, sőt egy külföldi élet lett. Endre lánya, a most 26 éves Bodza is ott nőtt fel, aminek köszönhetően anyanyelvi szinten beszél angolul. A két színész a Palikék Világa By Manna című podcast vendégei voltak, ahol Dombóvári Vandával beszélgettek:

Lakberendező a polgári foglalkozásom, de azzal nem nagyon foglalkozom. Filmforgatásokon dolgozom, statisztálok, fénydublőr vagyok, illetve kisebb szerepekben megmutathatom magam.

Jelenleg 9-10 castingügynökségnél vagyok, ezért sok próbaforgatásom van. Nagyon vágyom rá, hogy egyszer az édesapámmal is közösen forgathassunk, ezért már többször elvittem magammal az ügynökségekhez, hogy gondolkodjanak bennünk közösen is. Hátha!

– mondta Bodza.

Bodza nagyon szeretne közös jelenetet az édesapjával Fotó: Palikék Világa By Manna

A teljes beszélgetést itt lehet megtekinteni: