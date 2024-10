Váratlan vendég: David Beckham csatlakozott Vilmos herceghez

Vilmos hercegről már évek óta közismert tény, hogy több adománygyűjtő szervezetet, és jótékonysággal foglalkozó alapítványt is támogat. Legújabb akciója során egy adománygyűjtést indított, amely során a Londoni légimentők számára gyűjtöttek pénzt új mentőhelikopterek vásárlására. Arra azonban még a trónörökös se számított, hogy elképesztő összeg, 16 millió font gyűlik össze az esemény során. Utólag kiderült, hogy azért is sikerülhetett ekkora összefogás az emberek részéről, mert beszállt a reklámozásába a világhírű ex-focista és vállalkozó David Beckham is, aki már korábban is nagyon jó viszonyt ápolt a herceggel. Most a herceg és a korábbi válogatott focista közösen tekintette meg, hogy mit tudott vásárolni a légimentő csapat a felajánlások összegéből.

Vilmos herceg képzet helikopterpilóta /Fotó: KGC-22

A Mirror számolt be róla, hogy két új mentőhelikoptert vásárolt a légimentő csapat a pénzből, és ki más avatta volna fel a gépeket, ha nem Vilmos herceg, aki maga is helikopter pilóta. A gépek megtekintésén megjelent David Beckham is, aki szívmelengető sorokkal beszélt a sikeres kampányról:

Azért vagyunk itt, hogy megünnepeljük a Londoni Légimentők számára szervezett adománygyűjtés sikerét, amely már évek óta közel áll a szívemhez. East End-i fiú vagyok, ezért minden alkalommal, amikor felnéztünk az égre nagyon büszkék voltunk a légimentőkre. Amint vilmos herceg felkért, hogy vegyek részt ebben, őszintén szólva hatalmas megtiszteltetés volt a számomra.