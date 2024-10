"Gyönyörű istennő" - Szabó Zsófi mindenkit elkápráztatott feszülős ruhában

Napok óta Szabó Zsófiról beszél a fél ország, ugyanis ő is szerepel a Dancing with the Stars 5. évadában, az első adásban pedig olyan tűzforró produkciót mutatott be a táncpartnerével, Andrei Mangrával, hogy mindenkinek tátva maradt a szája – annyira gyönyörűen nézett ki a műsorvezető, hogy az valami hihetetlen.

Fotó: Szabolcs László

Szabó Zsófi nemrég kirakott a közösségi oldalára egy új, fotós posztot, amiben tudatta a követőivel, hogy jó kedve van és nagyon készül már a szombatra – minden bizonnyal a Dancing with the Stars következő adása miatt.

Szabó Zsófi feszülős ruhában látható a képen, a bámulatos szépségét pedig nem tudták szó nélkül hagyni a követői.

Ilyen kommentek érkeztek a poszthoz:

Te vagy Európa legszexibb legcsinosabb legszebb arcú leánya💞💞👌👌👌😍😍😙😙 Gyönyörű vagy ❤️❤️❤️🔥🔥🌶💐😘 Csiniiiii🤍🤍🤍 Gyönyörű istennő ❤️❤️ Nagyon csinos vagy!

Ide kattintva lehet megtekinteni Szabó Zsófi feszülős ruhás képét a próbáról.

Itt pedig megtekinthető az első adásban bemutatott produkciója: