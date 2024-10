Ő most Szabó Zsófi vagy Tolvai Reni? Teljes a zűrzavar a Dancing with the Stars miatt

Elképesztő produkciókkal startolt el október 26-án este a Dancing with the Stars 5. évada. A versenytácok sorát Szabó Zsófi és a Dancing with the Stars 2. évadának győztese, Andrei Mangra nyitották meg egy fülledt és bizony erotikát is tartalmazó tangóval.

Dancing with the Stars 2024: Szabó Zsófi Andrei Mangrával tangózott Fotó: Metropol

Bár a zsűri talán kicsit szőrős szívű volt velük, hiszen 22 pontot zsebeltek be összesen a 30-ból, a nézők imádták a lendületes és szenvedélyes koreográfiát, melynek végén Zsófi még rá is ült Andrei Mangrára.

Az érzelmes produkció Tolvai Renit sem hagyta hidegen! Az énekesnő sem tudta kihagyni a DWTS első élő adását, a tévéből nézte, hogyan alakul a verseny Zsófi és Andrei számára, illetve Kamarás Norbiék számára is, akik a Dancing with the Stars kiesői lettek.

Dancing with the Stars: szerinted Tolvai Reni is jól táncolna? Fotó: Metropol

Tolvai Reni teljesen elalélt Szabó Zsófiék produkciójától, olyannyira, hogy egy 24 órán keresztül elérhető Instagram-sztoriban is méltatta az énekesnőt. Egy jelenetet tett közzé Zsófiék szerepléséből, és csak ennyit írt hozzá egy emoji kíséretében: bomba.

Azt azonban álmában sem gondolta volna, hogy ez okoz némi zavart a fejekben! A netezők közül ugyanis sokan azt hitték, Reni magáról osztott meg egy videót annak ellenére, hogy ő nem is szerepel a Dancing with the Starsban. Magyarán összekeverték őt Szabó Zsófival, amire talán még soha nem volt eddig példa.

Reninek tehát nem volt más választása, tisztáznia kellett a kisebb félreértést:

Dancing with the Stars: Szabó Zsófit összeverték Tolvai Renivel Fotó: Instagram

Dancing with the Stars: megszólalt a jósnő

Bár azt egyelőre nem lehet tudni, hogy Szabó Zsófi mit szól a mulatságos kis bakihoz, az biztos, hogy az ország sztárjósnője, Lénárt Évi szerint a döntőig menetel majd a DWTS-ben.

Ebből a kilenc párból Szabó Zsófiék biztosan a döntőben lesznek, akik még esélyesek az Hosszú Katinkáék

– árulta el Lénárt Évi a Borsnak.